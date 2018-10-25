Canan Karatay veganları topa tuttu! Tahıl beyinliler hastalıklılar...

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hayvansal gıdaları yemeyi reddeden veganları yerden yere vurdu , onlar için demediğini bırakmadı: Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi" dedi.

Yaptığı açıklamalar ve beslenme önerileriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de vefanları topa tuttu. "Vegan demek tahıl beyinli demek, veganlık hastalıktır" diyen Canan Karatay, "Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" dedi. Vegan ne demektir? Veganlar nasıl beslenir? Et yerler mi?. Süt içerler mi?.. İşte Canan Karatay'ın vefanları topa tuttuğu açıklamalar ve veganlıkla ilgili bilmeniz gerekenler...

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Türkiye'nin başlıca tuz üretim merkezlerinde üretilen 16 farklı markada sofra tuzunun tamamında miktoplastik bulunması ile ilgili de konuşan Canan Karatay, kaya tuzunun aslında bir tuz değil, çok önemli bir mineral olduğunu belirtti. Karatay, "Tuzsuz kalmak kalp krizi ve felç yapabilir. Sofra tuzu tehlikelidir. Rafine edilmesi lazım" dedi. Twitter

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TAHIL HAYVAN YEMİDİR... Canan Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" ifadesini kullandı. Twitter

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