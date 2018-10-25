Canan Karatay veganları topa tuttu! Tahıl beyinliler hastalıklılar...

Yaptığı açıklamalar ve beslenme önerileriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de vefanları topa tuttu. "Vegan demek tahıl beyinli demek, veganlık hastalıktır" diyen Canan Karatay, "Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" dedi. Vegan ne demektir? Veganlar nasıl beslenir? Et yerler mi?. Süt içerler mi?.. İşte Canan Karatay'ın vefanları topa tuttuğu açıklamalar ve veganlıkla ilgili bilmeniz gerekenler...
Türkiye'nin başlıca tuz üretim merkezlerinde üretilen 16 farklı markada sofra tuzunun tamamında miktoplastik bulunması ile ilgili de konuşan Canan Karatay, kaya tuzunun aslında bir tuz değil, çok önemli bir mineral olduğunu belirtti. Karatay, "Tuzsuz kalmak kalp krizi ve felç yapabilir. Sofra tuzu tehlikelidir. Rafine edilmesi lazım" dedi.
TAHIL HAYVAN YEMİDİR... Canan Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" ifadesini kullandı.
Canan Karatay, "İthal kuruyemiş yenmemeli. Kuru baklagiller çok önemli. Mutlaka yenmeli. Kuru baklagiller tahıl değildir" ifadesini kullandı. "Öğütülmemiş, rafine olmamış kaya tuzu… Kristale bir şey bulaşmaz. Tuz tüketmezsek hayat olmaz. Bütün sinir sistemimizin iletisindeki her şeyin altında tuz var. Tuz olmazsa hiçbir organımız çalışmaz " diyen Canan Karatay şöyle devam ediyor:
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