Canan Karatay: Veganlara karşıyım

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, veganlar tarafından 'hayvan sömürüsü' olarak nitelendirilen konular hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

KARATAY'DAN VEGANLAR YORUMU

Veganlara karşıyım. Vejetaryenler ayrı, o bir felsefedir. Vejetaryenler kendilerine iyi bakıyorlar. Ama veganlar, insan vücudunu bilmiyorlar. İnsan vücudunun yalnız bitkisel şeyleri öğütecek bir kursağı yok. “Hayvanlar böyle besleniyor” diyorlar. E, çünkü hayvanların kursağı, yani ikinci bir mideleri var. İnsanda bu olmadığı için bağışıklık sistemi çöküyor. Yumurta yemiyorlar mesela. Niye? Tavuk yumurtluyor, biz onu yiyoruz. Tavuğu öldürmüyoruz ki. Süt içmiyorlar. O hayvan o sütü zaten kendi bebeği için üretiyor. Hayvana zararımız var mı burada? Veganlar uçlarda yaşıyor. Ben uçlara karşıyım kardeşim.