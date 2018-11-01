Canan Karatay veganlar koyuna benziyor demişti! Vegan beslenme nedir?

Vegan beslenme bir felsefi beslenme çeşiti olarak isimlendirilebilir. Halk arasında Vejetaryen beslenme çeşiti ile karıştırılsa da aslında Vegan beslenme, Vejetaryen beslenmeden keskin çizgiler ile ayrılmaktadır.

Emre Uzun, "Vejetaryenlik et, balık, kümes hayvanları tüketmemeye denirken et tüketmemenin yanında ayrıca hayvanların ürettiği yumurta, süt, bal vb. ürünleri de yemeyenlere ise vegan denmektedir." dedi.

Emre Uzun, vegan beslenme için ise, "Vegan beslenme et ,yumurta ve süt ürünleri dahil olmak üzere tüm hayvansal ürünlerden eksiktir. Çevreyi koruma ,sağlıklı beslenme , dini inanışlar gibi sebepler de bulunmaktadır. Veganların beslenmesinde sadece sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagiller yer alırken bazıları sadece tahıl ürünleriyle beslenmektedir. (Nohut, mercimek, fasulye, tüm yeşil bitkiler, kuruyemişler, kuru meyveler, bitkisel yağlar) " şeklinde konuştu.