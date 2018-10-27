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Canan Karatay: Ömrü uzatıyor her gün tüketin

Canan Karatay: Ömrü uzatıyor her gün tüketin

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor. Sağlıklı yaşam bahşediyor. Onun için altınla kıyas dahi edilmez. Onun için mutlaka her gün zeytin tüketilecek, her gün zeytinyağı içilecek, hiç korkmayın. Yalnız yanında ekmek olmayacak." dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 15:24 - Güncelleme: 27-10-2018 15:24

Hatay Valiliği himayesinde Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Etkinlikler kapsamında, katılımcılar Babatorun Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde hasat yaparak fidan dikti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, burada yaptığı konuşmada, insanların istedikleri kadar zeytin ve zeytinyağı tüketebileceklerini söyledi.

ÖMRÜ UZATIYOR
Zeytinin altın, yağının ise altın özü olduğunu belirten Karatay, "Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor. Sağlıklı yaşam bahşediyor. Onun için altınla kıyas dahi edilmez. Onun için mutlaka her gün zeytin tüketilecek, her gün zeytinyağı içilecek, hiç korkmayın. Yalnız yanında ekmek olmayacak." dedi.

Zeytin ağaçlarını görünce heyecanlandığını aktaran Karatay, "Belki de eskiden zeytin ağacıydım." diyerek espri yaptı.

KANSERİ, KALP KRİZİNİ ÖNLER
Karatay, zeytinin ve zeytinyağının faydalarını sıralayarak "Altınözü'nün zeytinyağı yağ değildir, meyve suyudur ve en sağlıklı meyve suyudur, istediğiniz kadar içebilirsiniz. Yemeklerde zaten kullanıyoruz, Akdeniz ülkesiyiz, salatada, cacıkta kullanabiliriz ama içmek de ayrıca güzelliktir. Zeytinyağı, probiyotiktir, bizi gençleştirir, alzaymırı, kanseri, kalp krizini önler kardeşim." diye konuştu.

Bir ülkenin ayakta kalması için tarımın gelişmesinin şart olduğunu vurgulayan Karatay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan çiftçiye destek istedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı ise hasat döneminin bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Hatay'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve tarımla ilgili konuları ele aldıklarını hatırlatan Özkaldı, ilçedeki Altınkaya Göleti'nin çalışmalarını da başlattıklarının müjdesini vererek, bu göletle zeytinde daha bol verim almayı temenni etti.

ALTINÖZÜ FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI
Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ise Hatay zeytininin tanıtılmasında bir marka yüzü olarak seçtikleri Karatay'a davetlerine katıldığı için teşekkür ederek, kendisine "Altınözü Fahri Hemşehrilik Beratı" vereceklerini aktardı.

Uygur, Hatay'ın, Türkiye'nin zeytin liginde 7. sırada olduğunu anlattı. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da Altınözü zeytin ve zeytinyağının markalaşması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Yarın da devam edecek festival etkinlikleri kapsamında, ilçedeki bazı yatırımların açılışları gerçekleştirildi, zeytin ve zeytinyağı çeşitlerinin sergilendiği stantlar gezildi.

Festivale AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hacı Bayram Türkoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Vay Beee... 27 Ekim 2018 16:38 Asgari ücretli ve emeklinin ömrünü uzatmaz.Meteliksiz dolaşmak insanda stres yapıyor.Sağlıkta maalesef varlıkla oluyor.Yokluk çekmeyen insanlar bunu anlayamaz.Uzun ömürlü olmanın kitabını yazan bile 40 yaşında vefat etmiş.

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Canan Karatay
CANAN KARATAY KİMDİR?

Tam ismi Canan Efendigil Karatay. Türk halkı onu tereyağını serbest bırakan Karatay diyeti ile tanıdı. Peki kimdir Canan Karatay, eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? İşte Canan Karatay hakkında merak edilenlerin yanıtı; Canan Kara

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