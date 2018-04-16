Canan Karatay nereli eşi ve oğlu kimdir? Karatay diyeti nedir?

Tam ismi Canan Efendigil Karatay. Türk halkı onu tereyağını serbest bırakan Karatay diyeti ile tanıdı. Peki kimdir Canan Karatay, eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? İşte Canan Karatay hakkında merak edilenlerin yanıtı;

Canan Karatay aslen Elazığlı. 1943 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Canan Karatay, 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesini, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı.

UZMANLIĞI KALP : Canan Karatay İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center’da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde baş asistan olarak çalıştı. Bu sırada Türkiye’de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım’da ‘Vena Subklavya Ponksiyon’ tekniğini yerleştirdi.

İLK KALP NAKLİ EKİBİNDE YER ALDI : 1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi’nde, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Barnarnd’ın ekibinde çalıştı. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde gerçekleştirdi. 1979 yılında doçent oldu.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde, Cape Town’da eğitimini görmüş olduğu (şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan) ‘femoral arter’ yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) yine ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science’de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı.

1995-1997 yılları arasında Gaziantep ve İstanbul’daki birçok özel hastanede, ‘koroner yoğun bakım’ ve ‘koroner anjiyografi laboratuvarları’nı kurdu.

ÖĞRETİM ÜYESİ OLDU: 1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2006 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında Türkiye’de ilk ve tek sağlık üniversitesi olan İstanbul Bilim Üniversitesi’nde rektörlük yaptı. Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

CANAN KARATAY'IN EŞİ ÇOCUKLARI : Canan Karatay'ın eşinin ismi Ali Başak Karatay. Canan Karatay eşiyle 35 yaşındayken evlendi. Karatay oğlu Mehmet Rahmi Karatay'ı da 40 yaşında dünyaya getirdi. Şu an 34 yaşında (2018 itibariyle) olan oğlu Mehmet Rahmi Karatay, liseyi ve üniversiteyi İngiltere’de okudu, Edinburgh Üniversitesi’nde doktora yaptı.

EŞİ İLE GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTI: Canan Karatay verdiği bir röportajda kocası ile nasıl tanıştığını şöyle anlatmıştı : "Bana, “Evde kaldın!” diyorlardı, 35’tim çünkü, umurumda bile değildi, deli gibi ders çalışıyordum. Annem bir gün, “Senin çalışmanı böleceğim diye korkuyorum ama emekli öğretmen arkadaşlarım bana yarın çaya gelmek istiyorlar!” dedi. Ben de, “Gelsinler, gelsinler, ben size hizmet ederim” dedim. Nasıl dedim ben de bilmiyorum, üzerime bir iyilik geldi. Annem de çok şaşırdı. Gerçekten de o gün elimden geleni yaptım. İşte o emekli öğretmenlerin arasında kaynanam da varmış, beni pek bir beğenmiş, oğluyla tanışmamızı sağladı. Anlaştık, kaynaştık. 33 yıldır evliyiz.

Çocuğu da düşünmüyorduk ama sonra trenin kaçacağını fark edince, 40 yaşında doğurdum.

GÖLCÜK DEPREMİNDE EŞİ VE OĞLUYLA GÖNÜLLÜ ÇALIŞTI : 1999’da Gölcük depreminde gönüllü çalışan Canan Karatay, eşi ve oğlunu da hizmet ettirmiş. Kocasıyla oğlu tuvalet kazıp yemek pişirirken Canan Karatay da çadır hastanede bölgedeki en kıdemli doktor olarak hizmet vermiş.