Canan Karatay: Kahvaltıda et yiyin

Canan Karatay doğal tereyağlarının, peynirlerin, fındık, fıstık, döner gibi ürünlerin sağlıklı beslenmede önemli olduğunu söyledi.

Canan Karatay: Kahvaltıda et yiyin

Prof. Dr. Canan Karatay, "Ben konuşmalarımda diyet konuşmuyorum. Doğal beslenmeyi anlatıyorum. Bir insanın vücudunda neye ihtiyaç vardır, insan vücuduna ne girerse zarar verir onu anlatıyorum. Kesinlikle şu diyeti yapın bunu yapın demiyorum. Hangi zararlı maddeler vücuda girerse hastalık başlıyor, hangi maddeler hastalıkları önlüyor onları anlatıyorum. Örneğin şeker hastalığı başlı başına yanlış beslenmenin olduğunu gösterir. Şeker hastalığı genetik değildir. Bu buna benzer durumları son kitabımda da anlattım" dedi.

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Canan Karatay: Kahvaltıda et yiyin

TOPRAK SAĞLIKLI OLMAZSA EKTİĞİNİZ HİÇBİR TOHUM YEŞERMEZ Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Karatay; "Gençlik çok önemli, gençlerimizin sağlıklı olması için sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Sağlam kafa sağlıklı vücutta olur. Ruh sağlığı ayrı, beden sağlığı ayrı diye bir şey olamaz. Hepsi bir bütündür, insan bir bütündür. Bütünün sağlıklı olması içinde toprağın sağlıklı olması gerekiyor. Şeyh Edebali diyor ki; 'Toprak sağlıklı olmazsa ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez.' Ben de diyorum ki; şeker hastalığı gibi hastalıklar ilaç eksikliğinden değil, vücuttaki bazı hormonal enzim ve bazı materyallerin eksikliğinden kaynaklanıyor." diye konuştu.

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Canan Karatay: Kahvaltıda et yiyin

KAHVALTIDA ET YENİR Mİ? Söyleşide yöneltilen ''Kahvaltıda et yenir mi?'' sorusuna Prof. Dr. Canan Karatay; "Tabii ki kahvaltıda et yenir. Normalde kahvaltıda et yenir, bunun hiçbir sakıncası yoktur. Sadece yanında pilav, ekmek, patates kızartması yemeyin." diye cevap verdi.

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Canan Karatay: Kahvaltıda et yiyin

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