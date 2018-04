Canan Karatay: İstikbal bağırsaklarımızda

'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytinyağı her derde davadır, ana sütü ile aynıdır" dedi. Karatay, "Tüm belediye başkanlarını kadın yapın ki, et ucuzlasın" diye konuştu. Aynı zamanda etin nasıl tüketilmesi gerektiğiyle alakalı ip ucu da verdi.

Her derde deva olduğunu söylediği zeytinyağını Başkan Çerçioğlu ile birlikte fincanla içen Karatay, sonra çay bardağına doldurup bir kez daha tüketti. Karatay, "Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği bir ana sütüdür. Zeytinyağı her derde davadır. Bu nedenle Özlem Hanım da çok büyük bir başarı elde etmiştir. Çünkü, Nazım Hikmet diyor ki; '70 yaşında olsanız dahi, zeytin ekeceksiniz.' Zeytin her zaman ekilmesi lazım.