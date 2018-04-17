Canan Karatay: İstikbal bağırsaklarımızda

'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytinyağı her derde davadır, ana sütü ile aynıdır" dedi. Karatay, "Tüm belediye başkanlarını kadın yapın ki, et ucuzlasın" diye konuştu. Aynı zamanda etin nasıl tüketilmesi gerektiğiyle alakalı ip ucu da verdi.

Canan Karatay: İstikbal bağırsaklarımızda

'Aydın Zeytinyağı Günleri' programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytinyağı her derde davadır, ana sütü ile aynıdır" dedi. Karatay, "Tüm belediye başkanlarını kadın yapın ki, et ucuzlasın" diye konuştu. Aynı zamanda etin nasıl tüketilmesi gerektiğiyle alakalı ip ucu da verdi.

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Canan Karatay: İstikbal bağırsaklarımızda

Aydın Büyükşehir Belediyesi Zincirli Han'da 'Zeytinyağı Günleri' tanıtım etkinliği düzenledi. Prof. Dr. Canan Karatay, etkinliğe davetli olarak katıldı. Karatay'ı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve ekibi, Kadın Mehteran Takımı ve Kadın Efeler'in oynadığı zeybek oyunuyla karşıladı.

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Canan Karatay: İstikbal bağırsaklarımızda

Zeytinyağlı yemeklerinin tanıtımı için mutfağa Karatay ile birlikte giren Başkan Çerçioğlu, "Aydın zeytinyağı, dünyanın aroması en güzel ve en yüksek olan zeytinyağıdır. Eğer ülkemizde zeytinyağının tüketimini artırabilirsek, birçok hastalıkların önüne geçmiş olacağız. Aydın kestane, zeytin ve zeytinyağı üretiminde de Türkiye'de birinci sırada. Aydın'da 23 milyon ağaç zeytin var. Belediye Başkanı olarak herkese zeytin dikmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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Canan Karatay: İstikbal bağırsaklarımızda

Her derde deva olduğunu söylediği zeytinyağını Başkan Çerçioğlu ile birlikte fincanla içen Karatay, sonra çay bardağına doldurup bir kez daha tüketti. Karatay, "Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği bir ana sütüdür. Zeytinyağı her derde davadır. Bu nedenle Özlem Hanım da çok büyük bir başarı elde etmiştir. Çünkü, Nazım Hikmet diyor ki; '70 yaşında olsanız dahi, zeytin ekeceksiniz.' Zeytin her zaman ekilmesi lazım.

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