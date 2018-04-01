Canan Karatay ile Sefa Doğanay'ın buluşması olay oldu!

Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında birçok ünlünün taklidini yaparak birinci olan Sefa Doğanay'ın, Canan Karatay için çektiği videolar sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini aldı. Doğanay'ın, "Çaya şeker yerine tereyağı koyun" sözleriyle yayınladığı video hala sosyal medyanın gündeminde.

Doğanay her fırsatta hayranı olduğunu belirttiği Karatay ile bir araya geldi. Doğanay bu buluşmayı Instagram hesabından duyurdu.

Canan Karatay ise, "Ben de Sefa'yı çok merak ediyordum. İkimizde Türkiye’yi geziyoruz halkın sağlığı için, gençlerin sağlığı için uğraşıyoruz. Ben onu asistanım ilan ettim, el veriyorum. Ama o zaten o eli kendi kendine almış, kitaplarımı okuyarak, 36 kilo vererek" dedi.