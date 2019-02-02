Canan Karatay: Hz. Muhammet de aynı şeyi söylüyor

Canan Karatay, günde iki ögünün sağlık üç öğünün hastalık olduğunu söyleyerek "Sık sık yemek değil, acıkınca yiyeceksiniz. Acıkmayı bekleyceksiniz. İbn-i Sina söylemiş, iki öğün sağlıklı, üç öğün hastalıktır. Hz. Muhammet de aynı şeyi söylüyor." dedi.

Canan Karatay: Hz. Muhammet de aynı şeyi söylüyor

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk TV'nin konuğu oldu. Hülya Hülya Hökenek'in sorularını yanıtlayan Prof. Karatay, insanların doğal besinleri tüketmesiyle olası hastalıkların önüne geçebileceğini kaydetti. Karatay, mevsiminde yetişen sebzelerin tüketilmesi gerektiğine işaret edekek "Kışın patlıcan tüketmeyin" diye konuştu. Karatay'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

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Canan Karatay: Hz. Muhammet de aynı şeyi söylüyor

"MISIR ŞURUBU TOZ ŞEKERDEN 7 KAT DAHA FAZLA ZARARLI"
Şekerli ve gazlı içecekler alkol kadar değil; alkolden daha zararlı. Çünkü 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklara verildiği için bunu söylüyorum. Kota falan değil tamamen yasaklanması lazım. Beyaz şekerin bütün hücrelere etkisi var. Mısır şurubu şekerin vücuda normal şekerden 7 kat daha fazla zararı var. Anneler çocuklara şekeri kesinlikle vermemeli. Madem çocuklara tatlı bir şey verecek, biraz meyve suyu verebilir.

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Canan Karatay: Hz. Muhammet de aynı şeyi söylüyor

"HAMİLEYKEN ŞEKERLİ SU TESTİ YAPMAK KESİNLİKLE YASAKLANMALI"
Gebelik şekerini tespit etmek için şekerli su veriyorlar, hatta kutularla mısır şurubu veriyorlar. Bu yanlıştır ve yasaklanması lazımdır. Doğru olan hamileliği anladığımız andan itibaren, açlık bir kan tahliliyle ortaya çıkabiliyor zaten. Teşhis koyulabiliyor. Bu da erken doğumlar, sakat doğumlar, 3 aylık bebekte yetişkin diyabet hastalıkları çıkıyor. Anne de mahvoluyor, çocuk da mahvoluyor.

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Canan Karatay: Hz. Muhammet de aynı şeyi söylüyor

"HAMİLELİK ANNE VE BABAYNIN YAŞADIĞI ORTAK SÜREÇTİR"
Anne ve babalarının 6 aylık hamilelikte kendilerini toparlamaları lazım. 6 ay en erken. Yurt dışında 3 ay diyorlar. Anne baba idrarda iyot baktıracaklar, şeker baktıracaklar. Birlikte baktıracaklar.

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