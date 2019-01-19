Canan Karatay ezber bozdu Tıp dünyası yine ikiye ayrıldı

Zeytin çekirdeğinin birçok sağlık problemine çözüm olduğunu savunanlar ve aslında bu çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenler var. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre zeytin çekirdeğini yutmak gerekiyor çünkü;
Sindirim problemlerine çözüm olur. Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız zeytin çekirdeğiyle bunun üstesinden gelebilirsiniz.
Düzenli olarak zeytin çekirdeği yutarak kansere karşı önlem alabilirsiniz.
Mide yanmasına iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER