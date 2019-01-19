Canan Karatay ezber bozdu Tıp dünyası yine ikiye ayrıldı

Zeytin çekirdeğinin birçok sağlık problemine çözüm olduğunu savunanlar ve aslında bu çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenler var. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre zeytin çekirdeğini yutmak gerekiyor çünkü;





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