Canan Karatay Erdoğan'a seslendi: 18 yaşına kadar yasaklanması lazım

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, NTV canlı yayınında mısır şurubu şekeri konusunda bir kez daha uyardı. Özellikle mısır şurubunun çocuklar üzerindeki etkisini vurgulayan Karatay'ın bir de önerisi vardı.

Canan Karatay Erdoğan'a seslendi: 18 yaşına kadar yasaklanması lazım

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme ve gıda konusunda yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği Karatay, yine çarpıcı uyarılarda bulundu. NTV canlı yayınına katılan Karatay, hazır ürünlerdeki ve gazlı içeçeklerdeki şeker oranlarındaki uyarılarını bir kez daha tekrar etti. Karatay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı.

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Canan Karatay Erdoğan'a seslendi: 18 yaşına kadar yasaklanması lazım

MISIR ŞURUBUNUN ZARALARI: Nişasta bazlı şeker ve mısır şurubunu zararlarını anlatan Karatay, "Pakete giren hiçbir şeyi yemeyin diyoruz. Vücutta bütün hastalıkları başlatabiliyor. En başta mısır şurubu şekeri tansiyonu yükseltiyor. Tip 2 şeker hastalığını başlatıyor. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını başlatıyor. Böbreklerde idrar söken tüpleri tahrip ediyor. Beyin için damarlarda darlıklar meydana getiriyor kolon dediğimiz bağırsaktan kanserojen etkisi yapıyor, obeziteyi başlatıyor." dedi.

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Canan Karatay Erdoğan'a seslendi: 18 yaşına kadar yasaklanması lazım

ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER 18 YAŞINA KADAR YASAKLANMALI: "Mısır şurubu dediğimiz sıvı olan şekerli gazlı içeçekler, bu çocukların alkolü" diyen Karatay, konuşmasına böyle devma etti: "Onun için ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanı'mıza sesleniyorum. 18 yaşına kadar yasaklanması lazım. Alkol nasıl yasak satılmıyor. Bunun da yasaklanması lazım. Eğer gençlerimizin ve çocuklarımızın bebeklerimizin sağlığını düşünüyorsak. Gerçi kantinlerde bunu kaldırdılar."

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Canan Karatay Erdoğan'a seslendi: 18 yaşına kadar yasaklanması lazım

"Çok seviyorum tatlı krizim var" diyenler için Karatay, şöyle konuştu: "Şekerden vazgeçmek yok. Eğer öyle hissediyorlarsa bilin ki metabolik bozukluk var. Bağırsaklarda bozukluk var. Bağırsaklardaki düşman bakteriler bunu istiyor. Metabolizmayı düzeltmekte fayda var.

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