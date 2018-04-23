Canan Karatay diyeti kaç kilo verdiriyor kitabındaki diyet listesi

Profesör Doktor Canan Karatay tarafından hazırlanan Karatay diyeti en popüler ve en çok tercih edilen diyet listelerinden biri. Karatay diyetinin en büyük artısı sağlıklı, kişiyi uzun süre tok tutan gıdalardan meydana gelmesi ve verilen kilonun bir daha alınmaması. Karatay diyetinde ekmek ve şeker yasak. Karatay kahvaltısı günün en önemli öğünü kabul edilip, protein ve kalori açısından yüksek besinlerden oluşması tavsiye ediliyor.Canan Karatay'ın 1 haftalık örnek menüsü ile birlikte yasaklı ve serbest olan yiyeceklerini sizin için hazırladık. İşte meşhur Karatay diyeti;

Canan Karatay diyetinde hedef vücudun enerji düzeyinden sorumlu leptin hormonunu kontrol altına alıp insülin direncini kırmak, karaciğer yağlanmasını gidermek ve göbek bölgesindeki yağ artışını engellemektir. Karatay Diyeti sağlıklı yağlar, protein kaynakları ve bazı karbonhidratlardan oluşur. Et, balık, yumurta, tereyağı, süt, peynir, yoğurt, sebze, meyve, bakliyat, turşu, ceviz, fındık, badem ve yerfıstığı bu diyetin temelini oluşturur.

Karatay diyeti ile kaç kilo verilir : Canan Karatay diyeti yapanların çoğu bu diyet sayesinde 2 haftada 5 kilo verdiklerini bildiriyor. Karatay diyeti ile bir ayda 8 kilo vermek garanti olarak niteleniyor. Canan Karatay diyetinin en önemli artısı ise verilen kiloların geri alınmamasıdır.

Karatay diyeti nasıl yapılır neler yenilir : Canan Karatay diyetinde mutlaka günde 8-10 bardak su içilmelidir. Her gün mutlaka 40-60 dk yürüyüş yapmalıdır. Alkollü içeçekler, gazlı içecekler ve hazır meyve suları bu diyette yasaktır. Sirke oranı yüksek, tuz oranı düşük olan turşular bu diyet listesinde yer alabilir.

Karatay diyetinde zeytinyağı ve tereyağı serbest : Karatay diyetinde işlenmemiş ürünlere izin var. Bu anlamda salatanıza zeytinyağı dökebilir tereyağında yumurta pişirebilirsiniz. Yasaklı olan rafine ayçiçek yağı ve türleridir. Karatay diyetinde hazırlanan yemekler düşük ısıda ve uzun süre pişirilmelidir. Bu diyette akşam 20.00'den sonra yemek yemek yasaktır.

Karatay diyeti içecekleri : Karatay diyetini yaparken öğünler arasında limonlu su, ayran veya limonlu şekersiz çay içilebilir. Günde 1 porsiyon meyve tüketimi de serbesttir; öğlen öğününde meyve de tüketilebilir.

Karatay diyeti kahvaltısı çok önemli : Bu diyette kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Sabah kahvaltısı protein ve kalori açısından zengin yiyeceklerden oluşmalıdır. Canan Karatay diyeti kahvaltısında şekersiz çay, süt, 2 adet haşlama yumurta, pastırmalı yumurta, beyaz peynir, zeytin, omlet, menemen, ceviz, badem, fındık ve fıstık gibi besinler yer alabilir. Yiyeceğimiz zeytin, zeytinyağı, kekik, nane dolu bir kapta yer alabilir.

Karatay diyeti yasaklıları : Canan Karatay diyetinde ekmek, pirinç ve patates gibi karbohidratların tüketilmesi yasaktır. Ekmeğe alternatif olarak kuruyemiş çeşitlerinden ceviz, fıstık, fındık veya badem yenilebilir.



Karatay diyeti yemekleri : Akşam yemeklerini pişirirken, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Pirinç, patates, ekmek, makarna öğünlerde kesinlikle yer almamalıdır.

Karatay diyetinde günde 2 veya 3 öğün tüketilmesi ve öğünler arasında 4,5-5 saatlik aralıkların olması gerektiği belirtilmektedir.

Karatay Diyetinde Yasak Olan Besinler : Ekmek ve diğer tahıl grubundan besinler, Beyaz şeker ve şeker içeren besinler, Karpuz, Kavun, Üzüm, İncir, Pirinç, Patates, Muz, Margarin, Ayçiçekyağı, Yapay tatlandırıcılar, Kavrulmuş kuruyemişler, Alkollü ve asitli içeçekler, Hazır meyveli yoğurtlar.

Karatay diyetinde neler yenebilir : Et, balık, yumurta, Tereyağı, Zeytinyağı, Ayva, Erik, Kiraz, Elma, Armut, Şeftali, Çilek, Ceviz, Fındık, Badem, Fıstık, Bulgur, Maden suyu, Ayran, Yoğurt, Fındık yağı, Sebze çeşitleri ve bakliyatlar.

Canan Karatay'ın Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si kitabındaki örnek diyet programı şu şekildedir:

Kahvaltı (08.00-09.00): İki adet yumurta (özgür tavukların doğal yumurtası) Suda haşlanarak rafadan ya da kayısı kıvamında hazırlanmış. Tereyağında peynirli omlet de yapılabilir. 8-10 adet tuzu alınmış yeşil ya da siyah zeytin, bir avuç içi kadar beyaz peynir, 4-5 adet gün kurusu kayısı, şekersiz bitki çayı, su ya da meyve çayı, Bir (ince belli) çay bardağı ceviz içi, ekmek yerine beyaz peynirle birlikte yenebilir. Cevizler mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.

Öğle yemeği (13.00-14.00): Bir avuç içi kadar dana söğüş, bol salata ve zeytinyağlı fasulye. Salata olarak dilimlenmiş ya da rendelenmiş turp ve havuç veya mevsim salatası, doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile hazırlanmalıdır. İçecek olarak bir su bardağı tuzsuz ayran, şekersiz bitki çayı ya da su.



Ara öğün/şart değil (15.00): Yarım su bardağı kadar ceviz

Şekersiz olarak sevdiğiniz herhangi bir çay ya da taze limonlu su



Akşam Yemeği (18.00-19.00) : Balık, yeşil soğan, roka ve turp

Salata bol miktarda hazırlanıp, içine, doğal sirke, limon, az miktarda

kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile birlikte tane keten tohumu ilave

ederek hazırlanmalıdır. Akşam saat 19.00-20.00'den sonra meyve dâhil hiçbir şey yenilmemeli. Bol su, taze limon eklenmiş olarak içilebilir.

Mümkünse, yatmadan önce 30-40 dakika kadar yürüyüş yapmalı.

1 haftalık menü Canan Karatay Diyeti 1. Günü Kahvaltı Vakti: 2 tane yumurta (haşlanmış ya da gerçek tereyağı ile sahanda) olarak tüketebilirsiniz. 10 tane siyah veya yeşil zeytin tuzsuz, beyaz peynir. 4 adet kayısı kurusu (metabolizma hızlandırma etkisi olduğu için diyetin başlangıcında tüketmeniz’in faydası vardır) 1 bardak bitki çayı (şekersiz) 1 avuçta ceviz içi.

Öğle Yemeği Vakti: 2-3 kaşık dana söğüş, ile 1 tabak mevsim salata (zeytin yağlı ve az miktarda kaya tuzu ile hazırlanmış) olursa iyi olur. Zeytin yağlı fasulye ve 1 bardak tuzsuz ayran.

Akşam Vakti: Balık ve 1 porsiyon Salata (Yeşil soğan, turp ve limon, roka, az kaya tuzu ve sızma zeytin yağı ile keten tohumu ekleyebilirisiniz.)

Canan Karatay Diyeti 2. Günü Kahvaltı Vakti: 2 tane yumurta (haşlanmış veya tereyağı ile birlikte sahanda pişirin), 10 tane siyah veya yeşil zeytin tuzsuz, beyaz peynir, 2-3 adet çarliston biber ile 5-6 tane çeri domates içecek olarak şekersiz çay yada süt, 1 avuç fındık tüketin.

Öğle Vakti: Zeytin yağlı barbunya veya 1 porsiyon etli sebze yemeği, Lahana veya karnabahar salatası tüketin. 1 bardak tuzsuz ayran veya yoğurt 1 kase.

Akşam Vakti: Balık (fırın, ızgara olarak veya buğulanmış şekilde) 1 porsiyon salata (yukarıda belirttiğimiz diğer salatalar gibi hazırlanacak)

Canan Karatay Diyeti 3. Günü Kahvaltı Vakti: 2 adet yumurta sahanda veya haşlanmış, Beyaz peynir ve 2-3 adet kırmızı biber, 1 bardak bitki çayı 10-15 tane Antep fıstığı.

Öğle Vakti: 3-4 adet ızgara yağsız köfte, 3-4 yemek kaşık zeytinyağlı fasulye 1 kase yoğurt veya 1 porsiyon salata, Bol su veya tuzsuz ayran için.

Akşam Vakti: 3-4 sap kuzu pirzola ve enginar (Zeytinyağlı olabilir) yanında da 1 porsiyon mevsim salata.

Canan Karatay Diyeti 4. Günü Kahvaltı Vakti: Tere yağlı peynirli 2 yumurtalı omlet tüketiyoruz. Yanında 8-10 tuzsuz zeytin ve az beyaz peynir ile salatalık, maydanoz, 1 bardak yeşil çay.

Öğle Yemeği Zamanı: Bir normal boy dana bonfile yada 3-4 parça kuzu pirzola, bir tabak zeytinyağlı pırasa (suyunu yememeye özen gösterin), 1 tam domates, 1 kase yoğurt, 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Akşam Yemeği Vakti: 1 Porsiyon balık ızgara ve büyük 1 tabakta kırmızı soğan, roka, turp, havuç ve brüksel lahanasından oluşan salata tabağı yanına zeytinyağlı barbunya tüketin.

Canan Karatay Diyeti 5. Günü Kahvaltı Vakti: Tere yağda peynirli 2 tane yumurta ile bir omlet yapın. 8-10 zeytin tuzsuz, az beyaz peynir, maydanoz, salata ve 1 bardak yeşil çay (veya diğer sevilen bir bitki çaylarından tüketebilirsiniz).

Öğle Yemeği: Bir porsiyon şiş kebap bulgur pilavı olabilir. Pide tüketmeyin yanında bol yeşillikli 1 porsiyon yeşil salata ve bir kase yoğurt.

Akşam Yemeği: 1 porsiyon kuzu pirzola ile bol yeşillikli 1 porsiyon mevsim salata ve zeytinyağlı enginar yada dilerseniz yoğurtlu semizotu salatası da yiyebilirsiniz.

Canan Karatay Diyeti 6. Günü Kahvaltı Vakti: Pastırmalı sahanda yumurta veya peynirli bir ömlet tüketin. Az beyaz beynir ile 8-10 tuzsuz zeytin, maydanoz, salatalık yeşil çay (sevdiğiniz bir bitki çayınıda içebilirsiniz).

Öğle Yemeği Vakti: Normal boy dana bonfile ızgara ile bol yeşillikli salata, bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu yağı ile tuzsuz ayran.

Akşam Yemeği Vakti: 1 porsiyon balık ızgara, domates, roka ile yeşil soğanlı salata tabağı, 2 kibrit kutusu kadar sade tahin helvası.

Canan Karatay Diyeti 7. Günü Kahvaltı Vakti: Pastırmalı sahanda yumurta tüketiyoruz. Alternatif olarak peynirli omlette yiyebilirsiniz. 8-10 zeytin tuzsuz, az beyaz beynir ile salatalık, maydanoz 1 bardak yeşil çay (yada diğer sevilen bir bitki çaylarını tüketebilirsiniz).

Öğle Yemeği Vakti: 1 porsiyon kuru fasulye yemeği ile 1 normal boyda dana bonfile ızgara yada biftek tüketiyoruz yanındada çoban salatası.

Akşam Yemeği Vakti: 1 porsiyon balık ızgara yanında bol roka, domates ve taze yeşil soğandan oluşan salata tabağı, közlenmiş taze kırmızı biber.