Canan Karatay bu kez öğretmenlere sitem etti ‘İstemiyorlar'

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında anne-babaları uyardı ve sağlıklı olmak için doğal yağın yenmesini gerektiğini vurguladı. Okul yönetimi ve öğretmenlere sitem etti.

Canan Karatay bu kez öğretmenlere sitem etti ‘İstemiyorlar'

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında anne-babaları uyardı ve sağlıklı olmak için doğal yağın yenmesini gerektiğini vurguladı. Karatay okul yönetimi ve öğretmenlere sitem etti. Karatay, okullardaki kantinlerin kâr amacı ile bulunduğunu belirterek "Ben okullardan kantinlerin kaldırılmasını öneriyorum. Kantinler kâr için oradalar, çocukların sağlığını düşündüğü için değil” dedi.

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Canan Karatay bu kez öğretmenlere sitem etti ‘İstemiyorlar'

Sabah kahvaltısının okulda hazırlanabileceğine değinen Karatay" Yumurtayla tereyağıyla cin gibi çocuklar olur. Ama çocukların cin gibi olmasını da öğretmenler istemiyor. Çünkü kontrol edemiyorlar. Anneler babalar çok uyanık olsun, okullar da çok uyanık olsun. Yavaş yavaş okullardaki kantinlerde sağlıklı gıdalar bulundurulmaya başlandı. Şekerli, gazlı içecekler çok tehlikeli olduğu için kantinlerde bu yapılmıyor.” diye konuştu.

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Canan Karatay bu kez öğretmenlere sitem etti ‘İstemiyorlar'

Çocukların hiperaktif olmasının nedenini açıklayan Karatay şu ifadeleri kullandı: "Hiperaktivite yapan çocukları bu yapay şekerler. Konsantrasyon bozukluğu yapan bu şekerler. Yaramaz çocuk olmaz. Çocuklar zaten yaramaz olmak, hareketli olmak mecburiyetinde. Bugün 12 yaşındaki çocuklara antidepresan veriliyor. Çünkü öğretmenler 'Bu çocuk çok yaramaz' diyor, aileler de çocukları psikiyatriste götürüyor, onlar da antidepresan veriyor. Çocuklara ne verirsen çocuklar odur. Çocuklara elma şekeri verirseniz çocuklar hiperaktif olur

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Canan Karatay bu kez öğretmenlere sitem etti ‘İstemiyorlar'

Tereyağın protein açısından çok önemli olduğunu belirten Karatay, "Tereyağı ve protein mutlaka vücuda girecek, yumurta vücuda girecek ki uzaktan kumandayla sizi kontrol edemesinler. Ülkemizde D vitamini, iyot çok düşük, düşük olanların takviye alması lazım.

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