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Canan Karatay Ayşe Arman'a konuştu! Konuşsam yer yerinden oynayacak

Canan Karatay Ayşe Arman'a konuştu! Konuşsam yer yerinden oynayacak

İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men edildiği yolundaki iddiaları yalanladı. Hukuk sürecinin devam ettiğini belirten Karatay, "Millet benim devrim yaptığımı görüyor. Bunu ben söylemiyorum, herkes söylüyor. "Hastalar, artık doktorları sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım. Konuşsam, yer yerinden oynayacak" dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 08:51 - Güncelleme: 09-08-2018 08:51

Hürriyet'te Ayşe Arman'a konuşan Karatay, "Biraz daha az konuşsam iyi olacak, diye düşünüyor musunuz?" sorusuna "Yok canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi, ben zaten az konuşuyorum! Konuşsam, yer yerinden oynayacak! Binde birini ancak söylüyorum, bakın neler oluyor. Ama alıştık, bu ülkede meyve veren ağaç taşlanıyor" yanıtını verdi.

Karatay, 'meslekten men edildiği' yolundaki yayınların kafa karışıklığına yol açtığını belirterek "Hastalar, artık doktorları sorguluyor. Soru soruyor en azından. Bundan da huzursuz ve tedirgin olan hekimler var. Halk uyandı, halk gerçeği gördü. Mesela ben ne dedim? "'umurta yenebilir' dedim. E senelerdir 'Yumurta yemeyin' demiş bunlar. Şimdi birisi çıkıyor, 'Yumurta yiyin' diyor. Noluyor? Onlar 'Şimdi ben hastama ne diyeceğim?' diyor. Hasta gidiyor sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım. O yüzden benden hoşlanmıyorlar" dedi. Açıklamalarının toplumda doktorlarla ilgili kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Karatay'ın Arman'a anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:

MESLEKTEN MEN EDİLDİĞİ İDDİASI: En son Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Hukuk süreci devam ediyor yani, bitmedi. Zaten eğer ortada kesinleşmiş bir ceza var ise bu niye şimdiye kadar uygulanmadı? 3 sene oldu. Her sene bu zamanlar aynı şey oluyor, adli tatile giriliyor, hoooop bunlar başlıyor köpürdetmeye. Bu da biraz manipülasyon gibi geliyor bana...

HABERLERİ BASINA SERVİS EDİYORLAR: Bakın, biz itiraz ettik. Hukuk süreci böyle bir şey. Onlar da itirazımıza itiraz ettiler, üst üste müracaatlar oldu. İdare Mahkemesi okumadan, gerekçe göstermeden, “Bu ceza uygulanacak!” dedi. Biz de Anayasa Mahkemesi’nde itiraz hakkımızı kullandık, neticeyi bekliyoruz. Şubat 2018’de müracaat etmişiz. Anayasa Mahkemesi de 13 Mart’ta bizim müracaatımızı kabul etmiş. Sonucu bekliyoruz. Henüz “Cezası kesinleşti!” diye bir şey yok yani. Ama bunlar adli tatil başlar başlamaz bunu yapıyorlar. Bu haberi, temcit pilavı gibi basına servis ediyorlar. E çünkü yazın bu sıcakta okunuyor bu haberler!

BU İŞ ÇIKAR ÇATIŞMASINI GEÇTİ HUSUMETE DÖNÜŞTÜ: Artık çıkar çatışmasını geçti, ‘husumete’ dönüştü. Biliyorsunuz, ben şeker yüklemesi yapılmasın gebelere dedim. Hala diyorum. Bakın, şeker yüklemesi normal bir kişiyi bile bayıltır. Bir hamilenin bayıltılması doğru değil, hepimiz hamile kaldık biliyoruz. Yanlış bu! Sadece düz mantık yetiyor bunu kavramaya. Bundan yola çıkarak “Ona gerek yok, şöyle şöyle de yapılabilir!” dedim diye çılgına döndüler. Ama asıl sebep, zaten beni öyle suçluyorlar, “Halk onu çok seviyor, onu dinliyor, onu susturalım!”

KONUŞSAM YER YERİNDEN OYNAYACAK: Yok canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi, ben zaten az konuşuyorum! Konuşsam, yer yerinden oynayacak! Binde birini ancak söylüyorum, bakın neler oluyor. Ama alıştık, bu ülkede meyve veren ağaç taşlanıyor...

BU YAYINLAR KAFA KARIŞIKLIĞINA YOL AÇAR MI: Valla, kafa karışıklığına yol açtığı kesin ama benimle ilgili değil, doktorlarla ilgili. Çünkü hastalar, artık doktorları sorguluyor. Soru soruyor en azından. Bundan da huzursuz ve tedirgin olan hekimler var. Halk uyandı, halk gerçeği gördü. Mesela ben ne dedim? “Yumurta yenebilir!” dedim. E senelerdir “Yumurta yemeyin!” demiş bunlar. Şimdi birisi çıkıyor, “Yumurta yiyin!” diyor. Noluyor? Onlar “Şimdi ben hastama ne diyeceğim?” diyor. Hasta gidiyor sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım! O yüzden benden hoşlanmıyorlar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Güneş 09 Ağustos 2018 09:07 Canan hanımı sonuna kadar destekliyorum bu konuda. Şeker yüklemesi yapılan hamilerin çocukların dişleri çürük oluyor. Ben birçok örneğiyle karşılaştım bunun. Sonra da o çocuklar diş çürüğünden dolayı doğru dürüst beslenemiyor. Şeker yüklemesinin kesinlikle kalkması lazım.

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Canan Karatay
CANAN KARATAY KİMDİR?

Tam ismi Canan Efendigil Karatay. Türk halkı onu tereyağını serbest bırakan Karatay diyeti ile tanıdı. Peki kimdir Canan Karatay, eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? İşte Canan Karatay hakkında merak edilenlerin yanıtı; Canan Kara

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