Canan Karatay açıkladı boyu uzatan ve kısa boylu yapan yiyecekler

Ergenlik döneminde hem çocukların hem anne ve babaların en büyük derdidir boy meselesi. Kimi çocuğunun boyu uzasın diye basketbola yazdırır kimi ezberden bildiği yiyeceklerle takviyede bulunur. Peki boyun uzamasını sağlayan yiyecekler neler biliyor musunuz? Bu konuda Profesör Canan Karatay'dan gelen yeni açıklama hayli dikkat çekici.

Uzun boylu olmak için protein tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay, boyu kısaltan besin türünü de açıkladı. Bunların yanı sıra şekerin zararlarından epey bahseden Prof. Dr. Canan Karatay su içmenin ve yürümenin önemini de atlamadı.

Uzun boylu olmak için : Canan Karatay'ın dediğine göre gelişim çağında boyunuzun uzamasını istiyorsanız bolca protein tüketmelisiniz. Canan Karatay, “Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz” diyor.

Kısa boylu olursunuz : Canan Karatay ergenlik dönemi ve gelişim çağında 'Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız” diyerek aileleri çocuklarının beslenme şekli için uyardı.

Zayıflamak ve fit olmak için tavsiye : Yanlış beslenmenin şeker hastalığına yol açtığını savunan Karatay, bu rahatsızlığın başlıca kanser sebebi olduğunu dile getiriyor. Aynı zamanda kilolarından arınmak isteyenlere de bazı önerilerde bulunuyor Karatay: “Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz. Hayat boyunca sizin fit olmanız lazım, sağlıklı beslenmeniz lazım. Sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yedikten sonra zaten doğal olarak fit olursunuz. Göbeğinizde, karaciğerinizdeki yağlarda gider. Bütün hastalıklardan kurtulursunuz” diye müjdeyi de veriyor.

Canan Karatay nereli eşi ve oğlu kimdir? Karatay diyeti nedir?