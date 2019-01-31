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Canan Kaftancıoğlu'ndan bir 'istifa' açıklaması daha

Canan Kaftancıoğlu'ndan bir 'istifa' açıklaması daha

CHP adaylarının belirlendiği Parti Meclisi sürerken, istifa eden ancak saatler sonra kararını geri alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “İşimin başındayım” dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 15:33 - Güncelleme: 31-01-2019 15:33

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun adı son Parti Meclisi toplantısında ‘istifa' haberiyle gündeme geldi. Genel merkezin belirlediği bazı İstanbul ilçe adaylarına tepki gösterip istifa kararı alan sonra vazgeçen Kaftancıoğlu, eleştirilerin odağında.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Kaftancıoğlu, istifa tartışmaları için şöyle dedi:

“İstifa ettiğim doğrudur. O istifa kızgınlıktan ziyade, ilkesel duruştan kaynaklandı. Kararı tek başıma aldım. Sonra istifamı geri aldım. Şimdi ilgilendiğimiz tek istifa Binali Yıldırım'dır.

Anayasada açık hükme rağmen Yıldırım TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmedi. Ayrılması gerektiği konusunda kendisine yeni bilgiler verilmiş olacak ki şimdi istifa edeceğini belirtiyor.”

Kaftancıoğlu, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“İstanbul'u almak gibi bir iddiamız var. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. İstanbul'un 39 ilçesinin 14'ünde CHP'li belediye başkanı var. Araştırmalar, 14'ün üzerine 7 ilçe başkanlığını kazanacağımızı gösteriyor. Bu durumda 21 ilçemiz olacak.”

İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ
Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'nun istifasını istedi. İşte tam da o sırada, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu devreye girdi. Odatv'nin edindiği bilgiye göre, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşüp aradaki gerginliği bitirdi. Ve sonunda, Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'nun istifasını istemekten vazgeçti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 17:03 Bu kadın istifa etmeli. Zira nerede nasıl konuşacağını bilmiyor. Aktrollere malzeme veriyor.

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