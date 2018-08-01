Canan Kaftancıoğlu paylaştı ancak...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında teröre karşı insanlığı savunmak zorunda olduklarını yazan Canan Kaftancıoğlu PKK'ya tek bir laf bile etmeden üzüntüsünü dile getirdi. İşte Kaftancıoğlu'nun Karakaya'nın şehit edilmesiyle ilgili yaptığı o açıklama:

PKK'YA LAF YOK: "Nereden ve kimden gelirse gelsin, amasız, fakatsız ölüme karşı yaşamı, teröre karşı insanlığı savunmak zorundayız"