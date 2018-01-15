Canan Kaftancıoğlu kimdir eşinin attığı tweetler ne?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Canan Kaftancıoğlu ve eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'un gündemin ilk sırasına oturtan ise attıkları twitler oldu. Devlete “seri katil” diyen Canan Kaftancıoğlu, Sözde Ermeni Soykırımı twiti ile de tepki çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu sosyal medya paylaşımları ile şaşkına çevirdi. Kaftancıoğlu, 20 Kasım 2016'da Birleşik Haziran Hareketi'nin organize ettiği ve "Kürdistan faşizme mezar olacak" sloganlarının atıldığı "Teslim olmayacağız' mitingini kamuoyuna duyuran isim olarak dikkat çekti. HDP'ye yakın bir çizgide olduğu söylenen Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'nin İstanbul il başkanı olması partiyi de karıştırdı.

SOYKIRIM TEZLERİNE DESTEK VERİYOR

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olan Kaftancıoğlu, Ermeni diasporasının 'soykırım' tezlerini de desteklemişti. Kaftancıoğlu 24 Nisan 2012 tarihinde attığı bir tweet'te "Tarihte bugün: Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19:15'te Taksim'de" diye yazmıştı. Canan Kaftancıoğlu'nun skandal twitlerinden birinde de Türkiye için "Devlet katil değil seri katil" diye yazmış. Bunu da, HDP'lilerin gözaltına alınmasını eleştirmek için yapmıştı. Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı saatlerde de "Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha" şeklindeki paylaşımı ile FETÖ'cü darbeyi görmezden gelirken daha sonra da darbeye karşı gelen halka hakaretler etti. İşte attığı twitlerden bazıları;

Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Doktor Naki Kaftancıoğlu da attığı twitlerle gündeme geldi. Eşinin bu twiti sosyal medyada en çok konuşulan mevzulardan biri oldu.

CANAN KAFTANCIOĞLU O TWEETLER HAKKINDA NE DİYOR? Canan Kaftancıoğlu hakkındaki haberleri yargıya taşıyacağını söyleyerek twitter hesabından şunları yazdı;

-Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR? Canan Kaftanoğlu, 1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Adli Tıp ihtisasını yaptı.

TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 'de vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu. Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi “Roboski İstenmeyen Çocuklar” isimli kitaba katkısı bulunuyor.

Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödüller i düzenleme komitesindedir. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Motorsiklet kullanmak ve seyahat etmekten hoşlanır.

EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VAR Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı var.

FARKLI BİR PROFİL ÇİZİYOR Alışık olduğumuz siyasi çizgi dışında bir isim olan Canan Kaftancıoğlu aynı zamanda motor tutkunu. Twitter profil resmini de motor kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını koyan Canan Kaftancıoğlu'nun eşi de motor tutkunu.

Canan Kaftancıoğlu ve eşinin bu fotoğrafı da çok konuşulmuştu. Bu fotoğrafa yapılan yorumlar arasında da eleştiriler vardı. Canan Kaftancoğlu yaptığı açıklamada böyle bir duruma sadece güldüğünü söyledi.