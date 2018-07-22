Canan Hoşgör'e arkadaş şoku 'Uyku ilacıyla uyutup...'

Hamdi Alkan'ın eski eşi ve Zeynep Alkan'ın annesi Canan Hoşgör, fena dolandırıldı. Uyku ilacı ile uyutulup dolandırıldığını söyleyen Canan Hoşgör, koruma isteyip, kan tahlili yaptırdı.

Yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör 25 Haziran'da hesabındaki 875 bin lirasını çekti. Amacı tüm birikimini başka bir bankaya yatırmaktı.

Parayla birlikte sigortacı arkadaşı A.C.'nin ofisine gitti. Burada içtiği kahveden sonra kendini aşırı halsiz ve bitkin hissetti. Arkadaşı ''Bu halde araba kullanma. Gel bende kal'' diye teklifte bulundu.

İŞTE O İDDİA; 875 bin lirayla arkadaşının evine giden Canan Hoşgör hemen uykuya daldı. Sabah uyandığında parası yoktu. Arkadaşı A.C. eve hırsız girdiğini söyleyip ''Benim de paramı çalmışlar. Her şeyi götürmüşler'' dedi.