Canan Hoşgör arkadaşında yatıya kalmıştı uyandığında şok yaşamıştı! Flaş gelişme

Hamdi Alkan’ın eski eşi, oyuncu Canan Hoşgör’ü, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E.’nin kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin dolarını çaldığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Ayşe C. aranıyor.

Canan Hoşgör arkadaşında yatıya kalmıştı uyandığında şok yaşamıştı! Flaş gelişme

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör, iddiaya göre 25 Haziran 2018 tarihinde bankada bulunan 182 bin 76 dolarını çekerek arkadaşı Ayşe C.'nin evine gitti. Burada parası çalınan Canan Hoşgör, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe C., dahil üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan Ayşe C., bulunamazken, sorgusunda zaman zaman Ayşe C.'nin şoförlüğünü yaptığını söyleyen Barış E., ve arkadaşı Ali E., gözaltına alındı.

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Canan Hoşgör arkadaşında yatıya kalmıştı uyandığında şok yaşamıştı! Flaş gelişme

5 BİN LİRA ÖNERDİ İDDİASI: Emniyet sorgusunda 2-3 yıldır zaman zaman Ayşe C.'nin şoförlüğünü yaptığını söyleyen Barış E., Ayşe C.'nin çok önemli olduğunu söylediği bir evrağı kendisine verdiğini belirterek, "Bana, 'Canan Alkan'ın aracında bulunan çanta içindeki evrakı, bu evrak ile değiştireceksin' dedi. Ben de, 'bu işi yapamam, denetimli serbestliğim var, bu iş beni aşar. Ancak işi yapacak birini tanıyorum' dedim. Mahalleden arkadaşım Ali E.'yi tavsiye ettim. Ayşe C., işi yapması durumunda Ali E.'ye 5 bin lira vereceğini söyledi" dedi.

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Canan Hoşgör arkadaşında yatıya kalmıştı uyandığında şok yaşamıştı! Flaş gelişme

KURYE İLE YOLLANAN UYKU HAPI: Ali E.'nin kurye ile Ayşe C.'nin adresine uyku hapı yolladığını söyleyen Barış E., Ayşe C.'nin bu hapı arkadaşlarının da bulunduğu bir ortamda Canan Hoşgör'ün içkisine kattığını, ancak haptan etkilenen Canan Hoşgör'ün kardeşi ile eve gitmesi üzerine sonuç alamadıklarını söyledi. Ayşe C.'nin isteği üzerine Ali E.'den bir uyku hapı daha aldığını söyleyen Barış E., "Ofise gittim. Hapı Ayşe hanıma verdim. O esnada Canan hanım geldi. Ben oradan ayrıldım. Yarım saat sonra Ayşe hanım Whatsapp üzerinden mesaj atarak 'Canan'ın arabasının kapısı açık, arkadaşın Ali evrağı oradan alsın' dedi. Ben kapıda bekleyen aracın resimlerini çekerek Ali'ye attım. Ali araca gitti ancak Canan hanımın bahsettiği evrağı bulamadı. Ali de oradan ayrıldı" dedi.

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Canan Hoşgör arkadaşında yatıya kalmıştı uyandığında şok yaşamıştı! Flaş gelişme

'CANAN HANIMI DURGUN, YÜZÜ SOLUK, GÖZLERİNİN ETRAFI MORARMIŞ HALDE GÖRDÜM': Aradan 5-6 saat geçtikten sonra Ayşe C.'nin kendisini aradığını söyleyen Barış E., "Çekmeköy'deki evine çağırdı. Canan hanım ile oraya gideceğini söyledi. 19.00 gibi eve gittim. Arka bahçede Canan hanımı gördüm. Durgun, yüzü soluk, gözlerinin etrafı morarmış, çökmüş gibi bir halde gördüm Canan hanımı. Halini sordum, kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Çocukları alıp AVM'ye bırakarak evime gittim. Sabah Ayşe hanım aradı. 'O iş tamam eve gelebilir misin' dedi. Hırsızlık olayına karışmadım" dedi.

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