Canan Hoşgör arkadaşında yatıya kalmıştı uyandığında şok yaşamıştı! Flaş gelişme

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör, iddiaya göre 25 Haziran 2018 tarihinde bankada bulunan 182 bin 76 dolarını çekerek arkadaşı Ayşe C.'nin evine gitti. Burada parası çalınan Canan Hoşgör, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe C., dahil üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan Ayşe C., bulunamazken, sorgusunda zaman zaman Ayşe C.'nin şoförlüğünü yaptığını söyleyen Barış E., ve arkadaşı Ali E., gözaltına alındı.

5 BİN LİRA ÖNERDİ İDDİASI: Emniyet sorgusunda 2-3 yıldır zaman zaman Ayşe C.'nin şoförlüğünü yaptığını söyleyen Barış E., Ayşe C.'nin çok önemli olduğunu söylediği bir evrağı kendisine verdiğini belirterek, "Bana, 'Canan Alkan'ın aracında bulunan çanta içindeki evrakı, bu evrak ile değiştireceksin' dedi. Ben de, 'bu işi yapamam, denetimli serbestliğim var, bu iş beni aşar. Ancak işi yapacak birini tanıyorum' dedim. Mahalleden arkadaşım Ali E.'yi tavsiye ettim. Ayşe C., işi yapması durumunda Ali E.'ye 5 bin lira vereceğini söyledi" dedi.



