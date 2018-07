Canan Ergüder kimdir halk pilajında ortaya çıktı son haline bakın

Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları magazin basınının gündeminde. Başarılı oyuncu Canan Ergüder Güllerin Savaşı dizisinde şuanki eşi Kenan Ece ile tanışmış ve 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder anne oldu ve oğlu Demir'i kucağına aldı. Ünlü çift tatilde objektiflere yakalandı. Cana Ergüder'in son hali ise takipçilerini şaşırttı. Doğumdan sonra hayli kilo aldığı gözlenen Canan Ergüder ve Kenan Ece çifti kimseye umursamadan halk plajında aşk tazeledi.

Canan Ergüder ile Kenan Ece tatilde! Çift, denize girmek için halk plajını tercih etti. Ünlü çiftin suda sarmaş dolaş olmaları ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.





Canan Ergüder ile Kenan Ece, 2014’te ‘Güllerin Savaşı’nda oynarken aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2017’de nikah masasına oturmuşlardı.



Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder, mayıs ayında oğlu Demir’i kucağına almıştı.





Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, çift, çocukları ile ilk tatillerine çıktı ancak minik Demir’in güneşten etkilenmemesi için dadısına emanet etti.





HALK PLAJINDA TATİL

Canan Ergüder ile Kenan Ece, halk plajını tercih etti. Ünlü çift, hiç güneşlenmeden denize girdi.Ünlü çiftin suda sarmaş dolaş olmaları ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.





OĞULLARINA KOŞTULAR: Bir süre yüzen çift, deniden çıkar çıkmaz soluğu oğulları Demir’in yanında aldı.

CANAN ERGÜDER KİMDİR: Canan Ergüder15 Temmuz 1977, İstanbul Türk oyuncu.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and MarshallCollege'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve DAvid Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir AnkaraPolisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış, fakat yeni bir projede yer almak için (Atlılar) diziden ayrılmıştır. Ancak proje iptal olmuştur.

2015 yılına kadar Türk Gönül TV*nin Haftasonu Haberleri sunucusu Doğa Rutkay'ın tayini çıkınca Canan Ergüder sunmaya başlamıştır. Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.