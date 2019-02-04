Çanakkale'deki korkunç iddia doğru çıktı: 3 gençten acı haber geldi!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından 3 gün sonra bulunan otomobilde, dört gençten üçünün cesetleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, önceki sabah başlayan çalışmalar sonuçsuz kaldı ve havanın kararmasının ardından akşam saatlerinde durduruldu. Sabah bölgeye gelen ekipler, son kontrollerinin ardından çalışmalara tekrar başladı.

Araçta bulunduğu iddia edilen gençlerin yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi. Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletildi.

Çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katıldı.

Metal arama dedektörleri kullanılarak söz konusu otomobilin yerinin tespit edilmesi için su altında çalışmalar yürütüldü.

Havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri sonucu, otomobil akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Su altında kalan otomobil vinç yardımıyla dere yatağına çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre, kaybolduğu sırada araçta bulunan dört gençten üçünün cesetleri, su altında kalan otomobilin içinde bulundu. Bulunan cesetlerin kimlere ait olduğunun belirlenmesi ve kaybolan bir kişinin bulunması için çalışmalar yürütülüyor.

Polis ve Jandarmanın olay yeri inceleme ekipleri, çevrede incelemelerde bulunuyor.

  • Güncel 04 Şubat 2019 23:27
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