Çanakkale'deki korkunç iddia doğru çıktı: 3 gençten acı haber geldi!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından 3 gün sonra bulunan otomobilde, dört gençten üçünün cesetleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, önceki sabah başlayan çalışmalar sonuçsuz kaldı ve havanın kararmasının ardından akşam saatlerinde durduruldu. Sabah bölgeye gelen ekipler, son kontrollerinin ardından çalışmalara tekrar başladı.
Çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katıldı.
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