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Çanakkale'de yüzlerce kişinin önünde önce vurdu sonra bıçakladı

Çanakkale'de yüzlerce kişinin önünde önce vurdu sonra bıçakladı

ÇANAKKALE'de 14 yaşındaki M.İ., aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen 17 yaşındaki İ.Ç.'yi önce silahla vurdu, daha sonra hırsını alamayarak göğsünden bıçakladı. Korkunç olay kentin en işlek yeri olan İskele Meydanı'nda yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:56 - Güncelleme: 30-03-2018 15:56

Çanakkale'de tüyler ürperten olay. 14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci önce vurup, sonra bıçakladı. Cinayet, saat 13.45 sularında kentin en işlek yerlerinden biri olan İskele Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda İ.Ç. (17) ile karşılaşan M.İ. (14), bir anda tartışmaya başladı.

ÖNCE KURŞUNLADI SONRA DA BIÇAKLADI: Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.İ., belinden çıkardığı tabanca ile İ.Ç.'ye iki el ateş etti. Başından vurulan İ.Ç., kanlar içinde yere düştü. Hırsını alamayan M.İ., yerde yatan İ.Ç.'nin göğsüne ekmek bıçağı sapladı. Olayı gören vatandaşların çığlığını duyan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Elindeki tabancayı yere bırakarak teslim olan M.İ., hemen etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

"TECAVÜZCÜ" DİYE BAĞIRDI: Korku dolu bakışlar arasında 'tecavüzcü' diye bağıran M.İ., Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri İ.Ç.'nin öldüğünü belirledi. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından İ.Ç.'nin cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • tacettin 30 Mart 2018 16:42 bunu yapan daha süpyan acil tedavi olması lazım eli kırılasıca zaten indirmişşin daha ne bıçak sokuyon

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