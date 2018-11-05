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Çanakkale'de termik santralde patlama! Ölü ve yaralı...

Çanakkale'de termik santralde patlama! Ölü ve yaralı...

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi. Patlamada, işçilerden Ferdi Mutlu yaşamını yitirdi, Onur Terzi ağır yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 18:55 - Güncelleme: 05-11-2018 18:55

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bulunan termik santralde patlama meydana geldi. Yangının da olduğu santralde ilk belirlemeye göre 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Mart Çan Termik Santrali'nde buhar kazanında gaz sıkışmasından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamada Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybederken, Onur Terzi isimli işçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaralı işçiyi hastaneye götürürken, bölgeye İtfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Patlamanın yaşandığı alan güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 19:20 bir termik santrali kontrol edemiyoruz nükleeri nasıl zapt edeceğiz ........................

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