Çanakkale'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin dün saat 19.02'de ve 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 3.9 olarak duyurdu. Kandilli verilerini revize ederek 3.7 olarak yeniden açıkladı.