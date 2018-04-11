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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 13 rütbeli asker gözaltına alındı

Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 13 rütbeli asker gözaltına alındı

Çanakkale'de,FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 13 rütbeli asker gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 23:15 - Güncelleme: 11-04-2018 23:15

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 13 rütbeli asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenin de bulunduğu 20 rütbeli askeri yakalamak için önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerinde bulunan 13 asker gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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