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Çanakkale Zaferi törenlerinde bir ilk! Skandal başkan katılmıyor...

Çanakkale Zaferi törenlerinde bir ilk! Skandal başkan katılmıyor...

Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı kutlanıyor... Çanakkele"deki törenlerde konuşma hakkı verilmeyen CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan katılmadı...

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 10:34 - Güncelleme: 18-03-2018 10:34

ÇANAKKALE 18 Mart Stadyumunda düzenlenen, “18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferini”nin 103. Yıl törenlerine” bu yıl ilk kez Çanakkale Belediye Başkanı katılmıyor. Valilik tarafından düzenlenen törende önceki yılların aksine protokol konuşması hakkı tanınmayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan idari izin aldı.

Stadyumdaki törende protokol konuşmaları sınırlı tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte sadece Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül konuşacak. Geçen yılki törenlerde konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tribünleri dolduranlar tarafından yuhalanmıştı. Bu yılki törende Çanakkale Belediyesini Başkanvekili Adnan Güler temsil edecek. Belediye Başkanı Gökhan, sosyal medya hesabından Atatürk’ün görseliyle birlikte “ 18 Mart ruhu susmaz” sözlerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ekim ayındaki belediye meclis oturumunda AK Parti Grup Başkanı Tülay Ömercioğlu’nun konuşmasına sert bir şekilde müdahale etmiş, olay medyaya yansıyınca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Erdoğan, “Sen bunları yaptın. Bak 18 Mart geldi. Şimdiden talimatı verdim. ‘Bu belediye başkanını 18 Mart'ta törenlerde konuşturmayacaksınız’. Oradaki düzenlemenin faili hükümettir, validir. Onun orada konuşma hakkı bir lütuftur. Seçilmişe saygısızlık yaptı. Bunun hesabını verecek. Öyle havaalanına gelip bizi karşılama falan, gelme, karşılama bizi. Önce demokrasi terbiyesini bilmen lazım. Bir hanımefendiye saygısızlık yaparsan, onun sözünü kesersen, onu salodan kovarsan biz de sizi kovulması gereken yerden kovarız ” demişti.

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