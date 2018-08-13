Çanakkale yangınında dehşete düşüren görüntüler!

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesi Geyikli bölgesi Dalyan köyü civarında saat 17.45 sıralarında zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın hızla ilerledi. Kısa sürede büyüyerek yayılan alevler çam ormanını küle çevirirken, havadan ve karadan söndürme çalışmalarında zor anlar yaşandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yangına havadan 1 amfibik yangın söndürme uçağı ile 5 helikopter karadan ise 30'a yakın arazöz müdahale etti. Olay yerine yönlendirilen iş makineleri bir yandan yol açarken, diğer yandan söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, rüzgarın çok şiddetli estiğini, bölüm bölüm alevlenmelerin yaşandığını, yangının tekrar büyümemesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.