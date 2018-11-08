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Çanakkale Belediye Başkanlığına Süleyman Kamçı aday adayı oldu

Çanakkale Belediye Başkanlığına Süleyman Kamçı aday adayı oldu

ÇANAKKALE Belediye Başkanlığı için Kayseri'nin eski valisi Süleyman Kamçı AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 16:26 - Güncelleme: 08-11-2018 16:26

KAYSERİ Eski Valisi Süleyman Kamçı, layık görülürse AK Parti’den Çanakkale Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Kayseri eski Valisi Süleyman Kamçı, mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilirken, Kamçı’dan boşalan koltuğa da Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın getirildi. Veda ziyaretleri yapan eski vali Süleyman Kamçı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne geldi.

2 buçuk yıldır Kayseri’de görev yaptığını söyleyen Kamçı, “Burada, basın mensuplarından her zaman destek aldım. Bizi üzecek hiçbir şey olmadı. Tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Uyum içinde çalıştık her zaman. Nasip olursa ayın 16’sında emekli olacağım. Kayseri’nin en kıdemli valilerindenim. Yüzümüzü kızartacak hiçbir durum olmadı. Kayseri benim için önemli bir yer. Türkiye’nin sayılı ili, buradan mutlu ayrılıyorum” şeklinde konuştu.

'LAYIK GÖRÜRLERSE ADAY ADAYIYIM'

Eski vali Kamçı, bir gazetecinin emekli olduktan sonra siyasete gireceği ile ilgili soruya ise, “Nasip olursa, layık görülürsem öyle bir niyeti var. Başvurumu emekli olduktan sonra yapacağım . Aday adaylık başvurumu Çanakkale için yapacağım. 20 senedir Çanakkale’de evim var, zaten oraya yerleşecektim. Bu da vesile olmuş olacak" diye cevap verdi.

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Kaynak : DHA

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