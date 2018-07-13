  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADV15 Temmuz Roman Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buluyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Can yeleği hayatını kurtarmıştı! İşte polisi vuran örgüt üyesi

Can yeleği hayatını kurtarmıştı! İşte polisi vuran örgüt üyesi

Adnan Oktar’ın Alamut Kalesi olarak bilinen Kandilli’deki görkemli villasına yapılan baskında Özel Harekat Polisi’ne ateş eden örgüt üyesinin kimliği ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-07-2018 10:36 - Güncelleme: 13-07-2018 10:36

Adnan Oktar örgütü operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Örgüt lideri Adnan Oktar'ın Kandilli'deki görkemli villasında Özel Harekat Polisi'ne ateş eden kişinin örgüt üyesi Mert Sucu olduğu öğrenildi.

Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu Adnan Oktar'ın yayın yaptığı A9 TV'nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor.

PARAVAN EMLAK ŞİRKETİNİN SAHİBİ
Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Mert Sucu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna başlandı. Özel Harekat Polisi can yeleği sayesinde ölümden dönmüştü.

Gizli tanık 'kedicik'ten olay ifşa! 40'tan fazla kişiyle ilişkiye girmişGizli tanık 'kedicik'ten olay ifşa! 40'tan fazla kişiyle ilişkiye girmişGizli tanık 'kedicik'ten olay ifşa! 40'tan fazla kişiyle ilişkiye girmişGizli tanık 'kedicik'ten olay ifşa! 40'tan fazla kişiyle ilişkiye girmişHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!Adnan Oktar'ın kedicikleriyle ilgili bomba detaylar!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Can yeleği hayatını kurtarmıştı! İşte polisi vuran örgüt üyesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro