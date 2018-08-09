Can Yaman'ın muhteşem değişimi

Erkenci Kuş dizisiyle ekranlarda boy gösteren Can Yaman’ın son günlerin en popüler ismi… 28 yaşındaki yakışı oyuncunun 10 bilinmeyenini sizler için derledik..

Can Yaman'ın muhteşem değişimi

2014 yılında Gönül İşleri sonrasında Dolunay dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Can Yaman şimdilerde Erkenci Kuş dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Önce İtalyan Lisesi’ni, ardından hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş bir avukat olmasına rağmen oyunculuğu seçen Yaman'ın hakkında bilinmeyen 10 gerçek...

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Can Yaman'ın muhteşem değişimi

İtalyan Lisesi’ni birincilikle bitiren ve Hukuk fakültesinden de dereceyle mezun olan Can Yaman "ders notlarını iki-üç kere okur, herkesten daha hazır olurdum sınava. " diyor.

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Can Yaman'ın muhteşem değişimi

Kendisi çok kıskançmış. Akrep burcunun doğasında olduğunu söylüyor. İleri derecede İtalyanca bilen yakışıklı oyuncunun en büyük hayali Ferzan Özpetek filminde oynamak. Aşçılıkta da iyi olan Yaman'ın en iyi yaptığı yemek yaprak sarma!

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Can Yaman'ın muhteşem değişimi

"Ders çalışmaya ve spora odaklı bir çocuktum. Basketbol oynuyordum." Lise yıllarında basketbol oynayan Can Yaman kendini öyle geliştirmiş ki üniversiteyi basketbol bursuyla okumuş

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