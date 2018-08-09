Can Yaman'ın muhteşem değişimi

Kendisi çok kıskançmış. Akrep burcunun doğasında olduğunu söylüyor. İleri derecede İtalyanca bilen yakışıklı oyuncunun en büyük hayali Ferzan Özpetek filminde oynamak. Aşçılıkta da iyi olan Yaman'ın en iyi yaptığı yemek yaprak sarma!



