Can Yaman'ın muhteşem değişimi

2014 yılında Gönül İşleri sonrasında Dolunay dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Can Yaman şimdilerde Erkenci Kuş dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Önce İtalyan Lisesi’ni, ardından hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş bir avukat olmasına rağmen oyunculuğu seçen Yaman'ın hakkında bilinmeyen 10 gerçek...
İtalyan Lisesi’ni birincilikle bitiren ve Hukuk fakültesinden de dereceyle mezun olan Can Yaman "ders notlarını iki-üç kere okur, herkesten daha hazır olurdum sınava. " diyor.
Kendisi çok kıskançmış. Akrep burcunun doğasında olduğunu söylüyor. İleri derecede İtalyanca bilen yakışıklı oyuncunun en büyük hayali Ferzan Özpetek filminde oynamak. Aşçılıkta da iyi olan Yaman'ın en iyi yaptığı yemek yaprak sarma!
"Ders çalışmaya ve spora odaklı bir çocuktum. Basketbol oynuyordum." Lise yıllarında basketbol oynayan Can Yaman kendini öyle geliştirmiş ki üniversiteyi basketbol bursuyla okumuş
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER