Can Yaman'ın annesi kim Erkenci Kuş kim oynuyor?

Erkenci Kuş Can Yaman'ın annesi Hüma kimdir, kim oynuyor soruları dün akşam diziyi izleyen seyirciler tarafından merak konusu oldu. Erkenci Kuş'a yeni katılan oyunculardan biri de başarılı isim İpek Tenolcay oldu. Dizide Can Yaman'ın annesi olarak giren oyuncuyu ilk bakışta birçok kişi hülya Avşar'a benzetti. Peki kimdir İpek Tenolcay kaç yaşında, aslen nereli?

İPEK TENOLCAK KİMDİR: 12 Temmuz 1970 tarihinde dünyaya gelen güzel kadın oyuncu 48 yaşındadır. Uzun bir dönem mankenlik yapan İpek Tenolcay 1996 senesinde Şehnaz Tango dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra sunucu olarakta görev alan İpek Tenolcay iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İpek Tenolcay 1992 – 1996 yılları arasında Nurettin Ersoy ile bir evlilik gerçekleştirmiş ve ayrılmışlardır. Bu evliliğinden Yağmur Ersoy isminde bir kızı vardır.





Klavye Delikanlıları ve Atv ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almış, ardından Vatanım Sensin dizisinde Kraliçe Sofia karakterini canlandırmıştır. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Nesrin Çakır karakteri ile izleyicinin ilgisini kazanan güzel oyuncu Erkenci Kuş dizisinde rol alıyor.

İpek Tenolcay'ın yer aldığı filmler ve diziler: Bana baba dedi, Gönül Hırsızı, Bana adını sor, Esir Sultan, Yamak Ahmet, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Yabangülü, Cam kırıkları, Ayrılık, Ankara Cinayeti, Yalan Dünya, Sev Kardeşim, 3 kadın, Kayıt Dışı, Kimsesiz zaman tasvirleri, Kumsaldaki izler, Abdülhamit Düşerken, Baykuşların saltanatı, Yeşil ışık, Örümcek, Hemşerim, Şehnaz Tango,Klavye Delikanlıları , Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan İpek Tekneolcay son olarakta Erkenci Kuş dizisinde rol almıştır.

Hüma’nın, Can’ın annesi olduğunu öğrenen Sanem şoka girer ve annesiyle kötü bir şekilde tanıştıklarını Can’a açıklamaya çalışır. Yıllar sonra annesini bir anda karşısında gören Can ise allak bullak olmuştur, mümkün olduğunca Hüma’dan uzak durmaya çalışır ve dağ evinde kalmaya başlar. Emre de annesinin dönüşüne çok şaşırmıştır, Can’a bu konuda destek olur. Can bir yandan hayatta tek sevdiği ve güvendiği kadına bir an önce evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar. Tüm olanlardan habersiz Sanem ise, Can’a yalan söylediği için vicdanıyla hesaplaşmakta ve ona gerçekleri söylemek için fırsat kollamaktadır..