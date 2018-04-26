Can pazarı kamerada: Vatandaşlar seferber oldu!

Alınan bilgiye göre, Canan Yılmaz yönetimindeki 04 DHT 83 otomobil, Adana merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanı Lütfi Küpeli yönetimindeki 01 TR 957 resmi plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan Küpeli yönetimindeki otomobil, korkulukları kırarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Otomobilin penceresine çıkan sürücü Küpeli, aracıyla suda uzun süre sürüklendi.

Sürücü Küpeli, köprünün altından geçerek yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Küpeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Yılmaz ve yanında bulunan iki kızı ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan, sürücü Küpeli'nin otomobille birlikte suda sürüklenmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.