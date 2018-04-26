Can pazarı kamerada: Vatandaşlar seferber oldu!

Sürücü Küpeli, köprünün altından geçerek yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Küpeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.