Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit'ten olay tecavüz itirafı

ATV'deki Can Kırıkları dizisinde polis Zeynep İnan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan güzel oyuncu Funda Eryiğit, dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit'ten olay tecavüz itirafı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Kırıkları'ndaki performansıyla bir kez daha izleyicinin gönlünde taht kurmayı başaran Funda Eryiğit, dizideki rolünden özel hayatına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizide geçmişinde yaşadığı ve unutmaya çalıştığı tecavüz olayıyla yıllar sonra yüzleşmek zorunda kalan polis Zeynep İnan'a hayat veren güzel oyuncu, Medyatava'dan Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda şunları dile getirdi;

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Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit'ten olay tecavüz itirafı

- Can Kırıkları'nın senaryosunu çok beğendim. İki kadın hikâyesi olması çok cezbediciydi. Genelde özellikle televizyon işlerinde hikâye kadınlar üzerinden dönmez ya... Bu işin öyle bir yanının olması çok cezbedici oldu. Bir taraftan da tiyatro oyunum var. Normalde provaları bitirip dizilere başlardım. Biraz kararsız kaldım açıkçası ama ilk kez tiyatro provalarıyla diziyi birlikte yapıyorum. O yüzden biraz zor oluyor ama dedim ki "Böyle bir maceranın içine gireyim."

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Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit'ten olay tecavüz itirafı

- Rol için silah eğitimi aldım. Ben daha önce çok silah kullandım. Karadayı'da ve yine polisi oynadığım Poyraz Karayel'de... O yüzden bir aşinalığım vardı. Ancak tuttuğum silah şeklinin eski moda olduğunu artık öyle tutulmadığını falan yani yeni teknikler öğrendim. Silah kullanmak hiç de sevmediğim bir şey aslında ama üçüncüdür başıma geliyor.

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Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit'ten olay tecavüz itirafı

- Sette çok aksiyon sahnem yok. Zeynep'in uğradığı bir tecavüz ve bunu unutmak üzerine kendisine kurduğu bir hayat var. Fakat yıllar sonra o travmayla tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor.

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