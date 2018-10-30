Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?

ATV'nin polisiye dizisi Can Kırıkları reytinglere yenildi. Can Kırıkları dizisi 29 Ekim Pazartesi ekrana gelen 4. son bölümüyle erken final yaparak ekrana veda etti. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Can Kırıkları'nın 4. bölümle ekrana veda etmesi hayranlarını şaşırttı. Peki Can Kırıkları finalinde neler oldu?

HANDE DOĞANDEMİR, CAN KIRIKLARI'NA BÖYLE VEDA ETTİCan Kırıkları dizisinin başrol oyuncu Hande Doğandemir, dizinin 29 Ekim Pazartesi ekrana gelen son bölümü sırasında bir veda mesajı paylaştı. Hande Doğandemir diziye veda mesajında, 'Erken bir veda oldu.. Can Kırıkları bu akşam son kez ekranda..Benim güçlü kadınım Leyla seni çok sevdim hikayen yarım kaldı ama seni iyi ki tanıdım..Güzel hikayeler anlatmaya devam edeceğiz elbet karşılığını (!) bulacak. Emeği geçen herkese teşekkürler' notunu paylaştı.

CAN KIRIKLARI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Zeynep'le Ercüment'in birlikte olduğu video Kerem'in eline geçer. Karısını korumak isteyen Kerem, Cihan Karadağ dosyasının yeni savcısı olurken bir yandan da hesap sormak için Ercüment'in peşine düşer. Pınar cinayetini araştıran Leyla ile Aslan'ın çabaları sonucu Pınar'ın mezarı açılır, ancak herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir. Cihan uğruna mesleğini yakmayı göze alan Hande, Leyla'nın geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde eder. Cihan ise Pınar'ın katili olan karısı Aysel'i ele vermeye kararlıdır. Ancak Ercüment'in ölüm haberiyle tüm taşlar yerinden oynar. Köşeye sıkışan Leyla ile Zeynep'i kötü günler beklemektedir. Ercüment cinayetini araştıran Aslan ve Kerem ise katillerin yanı başlarında olduğundan şimdilik habersizdir.

  • Medya 30 Ekim 2018 12:05
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