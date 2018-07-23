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Can Gürzap'ın sağlık durumu! Başhekimden açıklama var

Can Gürzap'ın sağlık durumu! Başhekimden açıklama var

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı. Can Gürzap'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Akif Çakar verdi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 12:18 - Güncelleme: 23-07-2018 12:18

Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Akif Çakar, "Tıbbi tabiriyle subdural hematom (beyin kanaması) tespit edildi. Can Beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsültasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır." dedi. 

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sinema sanatçısı Can Gürzap'a dün akşam Sapanca'da yaya halindeyken motosiklet çarptığını hatırlattı. Gürzap'ın kafa travması geçirdiği bilgisini veren Öğütlü, "Dün akşam tüm müdahaleleri yapıldı. Burada hastanede yoğun bakımda tedbir amaçlı yatıyor." dedi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Akif Çakar ise Gürzap'ın dün gece hastaneye geldiğini aktardı. İlk tetkiklerde beyin zarıyla beyin arasında kanama olduğunun tespit edildiğini ifade eden Çakar, şunları kaydetti:

"ŞU ANDA ŞURU YERİNDE KONUŞUYOR": "Tıbbi tabiriyle subdural hematom (beyin kanaması) tespit edildi. Can Beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsültasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şu anda beyin cerrahi doktorumuzun cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok. Beynindeki kanama kısıtlanmış gibi duruyor. İyi olacağını tahmin ediyoruz."

İŞTE KAZA ANI: Bu arada Gürzap'ın kaza yaptığı andaki görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Gürzap'a motosikletin çarpması yer alıyor.

Dün, Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gürzap, İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tuncer 23 Temmuz 2018 12:29 Suriyeli diye kızacaktık ama motorsikletin önüne atlamış resmen

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