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Can Feda filmine Almanya'dan veto!

Can Feda filmine Almanya'dan veto!

Burak Özçivit'in 'Özel Tim Komutanı Yüzbaşı Alparslan'ı, Kerem Bürsin'in 'Jet Pilotu Yüzbaşı Onur'u canlandırdığı 'Can Feda' filmi Almanya'da yasaklandı

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 11:12 - Güncelleme: 13-04-2018 11:12

Haberi Söylemezsem Olmaz programı yorumcusu Ali Eyüboğlu açıkladı. Ali Eyüboğlu, Almanya'nın Türk askerinin kahramanlığını anlatan Can Feda filmini yasakladığını söyledi. Önce Almanların filmin içinden bazı sahnelerin çıkarılmasını istediğini ifade eden Ali Eyüboğlu ''Sahneleri çıkardıkları halde filmi yasaklamışlar'' dedi.

Ali Eyüboğlu, "Almanlar Türk askerinin sanal alemde bile başarısını çekemedi. Yıllarca Hollywood'ın Amerikan askerini cephede başarıyla gösteren dünya kadar savaş filmiyle algı operasyonu yapanlar Can Feda'ya tahammül edemeyerek yasakladılar. Neymiş dazlak varmış neymiş nazilerden bahsediyormuş..." ifadelerini kullandı.

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Burak Özçivit
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