Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından şok mesaj!

Şu sıralar Kanal D'de yayınlanan 'Popstar Alaturka' adlı şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturan ünlü rockçı Can Bonomo'nun annesi Güneş Bonomo 2011 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Güneş Bonomo'nun facebook hesabı hacklendi. Hesabı hack'leyen kişi yada kişiler, Can Bonomo'dan para istedi. Can Bonomo, neye uğradığını şaşırdı adeta.