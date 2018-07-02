Can Bonomo'nun babası oğlundan hızlı çıktı!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun işadamı babası kendisinden hızlı çıktı. Baba Yaşar Bonomo, oğlundan hızlı davranarak bir süredir birlikte olduğu mimar Seçil Ömeroğlu ile Alaçatı'da dünya evine girdi. Sade bir törenle dünya evine giren işadamı Yaşar Bonomo ilk eşi ve aynı zamanda oğlu Can Bonomo'nun annesi de olan Güneş Bonomo'yu 2011 yılında 'meme kanseri' nedeniyle kaybetmişti.