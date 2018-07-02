Can Bonomo'nun babası oğlundan hızlı çıktı!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun işadamı babası kendisinden hızlı çıktı. Baba Yaşar Bonomo, oğlundan hızlı davranarak bir süredir birlikte olduğu mimar Seçil Ömeroğlu ile Alaçatı'da dünya evine girdi. Sade bir törenle dünya evine giren işadamı Yaşar Bonomo ilk eşi ve aynı zamanda oğlu Can Bonomo'nun annesi de olan Güneş Bonomo'yu 2011 yılında 'meme kanseri' nedeniyle kaybetmişti.
Annesine düşkünlüğüyle bilinen ve hatta vücuduna annesinin dövmesini yaptıran Can Bonomo babasının düğün törenine katılmadı. Öte yandan Kuzey Güney dizisiyle hayatımıza giren Öykü Karayelle mutlu bir birliktelik yaşayan Can Bonomo, güzel oyuncuyla 14 Temmuz'da Çeşme Paparazzi Beach'te evlenecek.
İşte Yaşar Bonomo'nun nikah töreninden görüntüler...
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