Can Bonomo ile vatandaşın doblo muhabbeti izleyenleri kahkahalara boğdu

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Öykü Karayel ile dünya evine giren şarkıcı Can Bonomo bu sefer komik bir video görüntüsüyle gündemde.

Son zamanların en eğleceli videolarından biri olmaya aday olan video da Doblo ile dolaşan Can Bonomo ile başka bir araçtaki vatandaş arasında geçen diyalog izleyenleri kahkahaya boğdu.

"ENİŞTE DOBLOYU SATTIN MI": 'Enişte ne yaptın, Doblo'yu sattın mı?' diyen hayranına Can Bonomo önce kahkahayı bastı daha sonra ise esprili bir dille yanıt vererek: ''Yoh, daha biniyok'' dedi.