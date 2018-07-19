  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Can Bonomo ile vatandaşın doblo muhabbeti izleyenleri kahkahalara boğdu

Can Bonomo ile vatandaşın doblo muhabbeti izleyenleri kahkahalara boğdu

Uzun süredir birlikte olduğu Öykü Karayel ile evlenen Can Bonomo bu sefer kahkaha attıran bir video görüntüsüyle gündemde. Vatandaş ile Can Bonomo arasındaki doblo muhabbeti izleyenleri kahkahaya boğdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-07-2018 12:16 - Güncelleme: 19-07-2018 12:16

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Öykü Karayel ile dünya evine giren şarkıcı Can Bonomo bu sefer komik bir video görüntüsüyle gündemde.

Son zamanların en eğleceli videolarından biri olmaya aday olan video da Doblo ile dolaşan Can Bonomo ile başka bir araçtaki vatandaş arasında geçen diyalog izleyenleri kahkahaya boğdu.

"ENİŞTE DOBLOYU SATTIN MI": 'Enişte ne yaptın, Doblo'yu sattın mı?' diyen hayranına Can Bonomo önce kahkahayı bastı daha sonra ise esprili bir dille yanıt vererek: ''Yoh, daha biniyok'' dedi. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Can Bonomo ile vatandaşın doblo muhabbeti izleyenleri kahkahalara boğdu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro