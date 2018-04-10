Can Ataklı Halk TV'den kovuldu!

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'nın Halk TV'deki programı kaldırıldı.
Odatv'ye konuyla ilgili açıklama yapan Can Ataklı, programın sonlandırma kararını kendisine İstanbul müdürünün telefonda tebliğ ettiğini ifade etti.
Ataklı, Hürriyet'in satılmasından sonra oluşan yeni yapılanmada kendisine yer bulamakdıklarını söylediklerini ileri sürerek, "Bugün programa son kez çıkıyorum" dedi.
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