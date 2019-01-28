Çamurun içinde kaybolan 300 kişiden ümit kesiliyor

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ekipler, kayıp kişilerin sağ bulunma ihtimalinin çok düşük olduğunu kaydetti.
Brumadinho kenti yakınlarındaki barajın çökmesi büyük bir felakete yol açtı. Demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan barajın çökmesi sonucu işçilerin öğle yemeği yedikleri kafeterya ve çevredeki köyler çamura gömüldü.
Kurtarma çalışmalarına öncülük öden Albay Eduardo Angelo "48 saatlik çalışmanın ardından, sağ kurtulan olması ihtimali çok düşük. Ancak canlı bulabilme ihtimalini göz önüne alarak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER