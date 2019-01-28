Çamurun içinde kaybolan 300 kişiden ümit kesiliyor

Brezilya'da geçtiğimiz cuma meydana gelen baraj çökmesi sonucu 58 kişi hayatını kaybetti. 300 kişi ise hala kayıp.

Çamurun içinde kaybolan 300 kişiden ümit kesiliyor

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ekipler, kayıp kişilerin sağ bulunma ihtimalinin çok düşük olduğunu kaydetti.

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Çamurun içinde kaybolan 300 kişiden ümit kesiliyor

Brumadinho kenti yakınlarındaki barajın çökmesi büyük bir felakete yol açtı. Demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan barajın çökmesi sonucu işçilerin öğle yemeği yedikleri kafeterya ve çevredeki köyler çamura gömüldü.

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Çamurun içinde kaybolan 300 kişiden ümit kesiliyor

Çöküş nedeni bilinmeyen baraj sebebiyle onlarca kişi hayatını kaybetti. BBC Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre, facia sonrasında şu ana kadar 58 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


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Çamurun içinde kaybolan 300 kişiden ümit kesiliyor

Kurtarma çalışmalarına öncülük öden Albay Eduardo Angelo "48 saatlik çalışmanın ardından, sağ kurtulan olması ihtimali çok düşük. Ancak canlı bulabilme ihtimalini göz önüne alarak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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