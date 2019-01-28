Çamurun içinde kaybolan 300 kişiden ümit kesiliyor

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ekipler, kayıp kişilerin sağ bulunma ihtimalinin çok düşük olduğunu kaydetti.

Brumadinho kenti yakınlarındaki barajın çökmesi büyük bir felakete yol açtı. Demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan barajın çökmesi sonucu işçilerin öğle yemeği yedikleri kafeterya ve çevredeki köyler çamura gömüldü.

Çöküş nedeni bilinmeyen baraj sebebiyle onlarca kişi hayatını kaybetti. BBC Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre, facia sonrasında şu ana kadar 58 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarma çalışmalarına öncülük öden Albay Eduardo Angelo "48 saatlik çalışmanın ardından, sağ kurtulan olması ihtimali çok düşük. Ancak canlı bulabilme ihtimalini göz önüne alarak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



