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Çamur at izi kalsın! Eşine DEAŞ'lı dedi sonra ifade değiştirdi

Çamur at izi kalsın! Eşine DEAŞ'lı dedi sonra ifade değiştirdi

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ramazan S.'yi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi' diyerek, ihbar eden ve tutuksuz olarak yargılanmasına neden olan F.S., ifadesini mahkemede değiştirdi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 15:21 - Güncelleme: 28-01-2019 15:21

KAYSERİ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan Ramazan S., savunmasında DEAŞ ile irtibatı olmadığını savundu.

Eşi ile boşanma aşamasında olduklarını belirten Ramazan S, eski eşinin bu nedenle kendisine iftira attığını söyledi. Mahkemede savunma yapan Ramazan S. "Eşim ile boşanma aşamasındaydık. İnternetten boşanma üzerine fetvalara bakıyordum. O, buna kızıp yalan beyanda bulundu. DEAŞ üyesi değilim. DEAŞ propagandası da yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

KIZDIĞI İÇİN İFTİRA ATMIŞ
Sanık Ramazan S.'nin dava sürecinde boşandığı eski eşi F.S. de tanık olarak verdiği ifadesinde "Ramazan'a kızdım ve bir anlık sinirle ihbarda bulundum. Ramazan ile tartışmamız sonrası asılsız ifadelerle ihbarı yaptım" diye konuştu.

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