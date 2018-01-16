Çamlıca kulesinin son hali havadan böyle görüntülendi

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde tamamlandığında 168 metre olacak olan antenin yükselmeye başladığı ortaya çıkarken, işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü.

Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde asansör sistemiyle yukarı çekilen tamamlandığında 168 metre boyunda olacak olan 16 parçadan oluşan antenin yükselmeye başladığı görüldü. Görüntülerle birlikte kulede devam eden çalışmalarda alınan yol gözler önüne serilirken yükselmeye başlayan antenin kırmızı ve beyaz renklerden oluştuğu görüldü. Kulede yükselmeye başlayan anten ise İstanbul'un pek çok yerinden görülebiliyor. Havadan çekilen görüntülerde 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'nde işçilerin metrelerce yükseklik üzerinde çalışmalarına titizlikle devam ettiği görüldü.

EYFEL KULESİNDEN DAHA YÜKSEK OLACAK

Betonarme yapısı biten kule tamamlandığında 365 metrelik yüksekliğe ulaşarak Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak. 221 metre yüksekliğindeki kuleye 168 metrelik çelik anten eklendikten sonra 201 metre kotuna çekilecek ve toplamda yapı yüksekliği 365 metreye ulaşılacak. 16 parça anten, kulenin içinde birleştirilerek kulenin asansör sistemi ile yukarı çekiliyor. İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kulenin siluetinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken köprünün ayakları arasında yükseldiği görülüyor.

  • Güncel 16 Ocak 2018 11:38
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Çamlıca kulesinin son hali havadan böyle görüntülendi videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat