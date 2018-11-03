Çamlıca Camisi'nin halıları serilmeye başlandı

Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camisi'nin büyük bölümü tamamlandı.

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Ağustos 2013 tarihinde çamurların içerisinde çizmelerle caminin temelini attıklarını hatırlatarak, bugün halıların üzerinde bulundukları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Cami halılarının özel tasarım olduğunu belirten Külünk, "Camimizin halıları yüzde 100'ü antibakteriyel özelliğe sahip. 17 bin metrekare büyüklüğünde bir halı. Halı serilmeden önce keçemiz seriliyor. Üstüne halı altı ısıtıcılarımız seriliyor. Üzerine de 17 bin metre kare büyüklüğündeki halılarımızı sermeye başladık." dedi.