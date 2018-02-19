'Camiler rant kapısı oldu' diye isyan eden imam açığa alındı!

İmam Ebubekir Karsan camilerde Diyanet'in emri dışında dernekler adına da paralar toplandığını belirterek, bu paraların nerelere ve kimlere gittiğinin meçhul olduğunu anlattı.
Derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti.
Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam açığa alındı.
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