Camideki 31 ağacı 12 dakikada kesmişlerdi..ifadeleri şoke etti

SAKARYA'da bir caminin önünde kesilen ağaçlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın caminin hemen yanındaki Kur'an kursu yöneticilerinin tarafından yapıldığı, ortaya çıkarken şahısların ifadeleri duyanlara pes dedirtti!

Alınan bilgiye göre, akşam namazı için Serdivan ilçesindeki Buhara Zaim Güllü Camisi'nde bulunan vatandaşlar, namaz çıkışında ağaçların yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen cemaat, 4 şüphelinin 12 dakikalık zamanda 31 çam ağacını keserek götürdüğünü tespit etti.

Serdivan Buhara Cami İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Ruhi Cinak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4,5 sene önce cami yapıldıktan sonra ağaçlandırma çalışması yürüttüklerini ve çam ağaçlarını diktiklerini söyledi.

ÜÇ GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, M.B, İ.Ö. ve H.A'yı yakaladı.

Olayın Serdivan ilçesindeki Buhara Cami Kur'an Kursu ile aynı mülkiyet içerisinde faaliyet gösteren başka bir Kur'an Kursu görevlileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, kendi yollarını açmak, bahçelerini genişletmek ve camiye ulaşımı kolaylaştırmak için ağaçları kestikleri, herhangi bir hırsızlık kasıtlarının olmadığını söyledikleri öğrenildi.