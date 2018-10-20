Camide yüz yıllık gizli tünel

SİVAS'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese’deki kazı çalışmalarında gizli tünel bulundu.

Camide yüz yıllık gizli tünel


İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında Sivas'a yaptırılan Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yeniden düzenlenme için kazı çalışması yapıldı. Kazı yapılan bölgede tesadüfen bir tünel ucu bulundu. Yaşanan gelişme heyecanla karşılandı.

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Camide yüz yıllık gizli tünel

TÜNEL İÇİN ÖZEL KAZI
Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan eserde önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilecek. Tünelin nereye açıldığının belirlenmesi için kazı projesi hazırlandığı öğrenildi.

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Camide yüz yıllık gizli tünel

KALEDEN KENTE TÜNEL
Sivas'ta yıllardır, tarihi kent kalesinden şehre inen bir tünel olduğu ve ucunun şehrin farklı noktalarına uzandığı söylentisi mevcuttu. Tünel girişinin ortaya çıkması ile bu iddiaların doğru olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı.

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